Zó zag je shorttrackster Suzanne Schulting nog nooit

Shorttrackster Suzanne Schulting komt zaterdag in actie op de 1500 meter. We kennen haar inmiddels wel in schaatspak, maar zó ziet er zonder dat pak uit.

De 20-jarige Suzanne staat dit jaar voor het eerst op de Olympische Spelen. Ze is een echte topsportster, maar ze heeft ook een heel andere kant. Op haar account op Instagram kwamen we prachtige foto’s van de shorttrackster tegen. Ze had zó model kunnen worden!

📸 @heldenmagazine Een bericht gedeeld door SUZANNE SCHULTING 🖤 (@suzanneschulting) op 16 Nov 2017 om 3:01 (PST)

Beeld: Instagram, ANP.