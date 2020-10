Shorttrackster Suzanne Schulting emotioneel na filmpje over Lara van Ruijven

Donderdagavond schoof shorttrackster Suzanne Schulting aan bij De Vooravond om te praten over het nieuwe shorttrackseizoen. Wanneer het gesprek gaat over haar overleden teamgenoot Lara van Ruijven en zij beelden van haar te zien krijgt, wordt het Suzanne te veel: “Die komt even binnen.”

In De Vooravond vertelt Suzanne Schulting over het nieuwe shorttrackseizoen dat van start is gegaan. Dat seizoen zal er anders uitzien dan gebruikelijk. Vanwege de coronacrisis is het nog onduidelijk of er wedstrijden geschaatst zullen worden. “We hopen in januari”, zegt de shorttrackster daarover.

“Die komt even binnen”

Het gebrek aan wedstrijden is niet het enige wat anders is dit jaar. Ook moet het team verder zonder hun teamgenoot Lara van Ruijven. In juli overleed de 27-jarige shorttrackkampioene aan de gevolgen van een auto-immuunreactie. In De Vooravond krijgt Suzanne beelden te zien van haar oude teamgenoot. En dan krijgt zij het te kwaad. “Is het gek om te zien?”, vraagt presentator Renze Klamer haar. “Die komt even binnen”, reageert de shorttrackster in tranen, zichtbaar ontdaan door de beelden.