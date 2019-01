Zo ziet de vriend van shorttrackster Suzanne Schulting eruit

Suzanne Schulting (21) is dit weekend voor het eerst Europees kampioen geworden. De shorttrackster won op de 1.500 én 3.000 meter. Wat zullen haar familie en vriend trots op haar zijn!

Mocht je een vrijgezelle (klein)zoon hebben en Suzanne een hartstikke leuke en mooie meid voor hem vinden, dan hebben we slecht nieuws. De sportvrouw van het jaar 2018 is al bezet.

Liefde voor elkaar… én sport

Suzanne is stapelverliefd op Sebastiaan Middelkoop. Samen hebben ze één belangrijk ding gemeen: de liefde voor sport. Sebastiaan is namelijk voetballer. Ze steunen elkaar door dik en dun in hun carrière. Toen Suzanne begin dit jaar goud won tijdens de Olympische Spelen, was hij er ook als één van haar grootste fans bij. Wat een knap koppel:

HAPPY BDAY TO MY LOVE❤👅 Een bericht gedeeld door Suzanne Schulting (@suzanneschulting) op 29 Dec 2018 om 2:22 (PST)

EUROPEAN CHAMPION 1500M!!!!!! #voorSjinkie Een bericht gedeeld door Suzanne Schulting (@suzanneschulting) op 12 Jan 2019 om 10:22 (PST)

Bron: Instagram. Beeld: ANP

