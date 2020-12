Suzanne (29) kreeg twee keer corona: “Die laatste keer was zó heftig, dat gun je niemand”

Halverwege maart was ze een van de eerste coronapatiënten in haar gemeente. Suzanne hoopte na twee weken flink ziek te zijn geweest dat dit het was. Maar in oktober testte ze wéér positief. En die tweede keer was zowel fysiek als mentaal veel zwaarder dan de eerste keer. “Ik was zó benauwd, het was doodeng.”

Het begon de eerste keer met hoesten. “Eigenlijk dacht ik aan een longontsteking”, vertelt Suzanne. “Maar omdat ik zelf in het ziekenhuis werk, heb ik me wel meteen laten testen. Toen had je nog helemaal geen teststraten, dus er kwamen twee ‘marsmannetjes’ helemaal ingepakt bij mij thuis langs. Een bizarre gewaarwording. Ik testte negatief, maar de klachten bleven aanhouden. Bij een tweede test bleek ik toch corona te hebben.”

Veel pijn

Suzanne bleef een paar weken thuis. “Ik kon alleen maar rechtop zitten of op mijn buik liggen van de pijn, vooral tussen m’n schouderbladen. En ik hoestte veel. Gelukkig hield ik mijn smaak en reuk en voelde ik me verder best prima. M’n hoofd werkte in elk geval nog, dus ik probeerde vanuit huis zoveel mogelijk te blijven werken.”