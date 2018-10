Sven Kramer en Naomi van As ouders geworden van eerste kindje

Het was vandaag al te horen in de wandelgangen en nu maakt Sven Kramer het zelf ook officieel bekend: Naomi van As is afgelopen zondag bevallen.

Sven Kramer deelt vanavond op Twitter: “💕 Kae Robin Kramer 💕 Geboren op 21 oktober 2018. Ze doet het super goed, wij zijn heel erg trots en gelukkig!”

Relatie

Oud-hockeyster Naomi (35) en Sven (32) hebben sinds 2007 een relatie. Zij maakten in april bekend dat hun eerste kindje eraan kwam.

Bron en beeld: ANP.