Sven Kramer raakt na z'n vader nu ook zelf gewond na aanrijding

Wat een pech: vrijdag werd bekend dat Yep Kramer, de vader van Sven, zwaargewond is geraakt bij een busongeluk. Nu blijkt Sven zelf ook een ongeluk te hebben gehad.

Sven kwam in het Duitse Inzell in een botsing met een auto die uit een uitrit kwam en hem geen voorrang gaf.

Knie

“Vanochtend ben ik op weg naar de ijsbaan in Inzell aangereden door een auto op lage snelheid. Ik heb vooral last van mijn knie”, schrijft Sven op Instagram. “Ik vlieg morgen naar huis voor nader onderzoek in het ziekenhuis.”

Schaatsseizoen

Sven en zijn ploeggenoten zijn in Inzell op trainingskamp om zich voor te bereiden op het schaatsseizoen. Het nieuwe schaatsseizoen begint op vrijdag 1 november. Dan vindt in Heerenveen het kwalificatietoernooi voor de eerste wereldbekerwedstrijden plaats. Sven hoopt natuurlijk dat zijn knieblessure niet voor problemen gaat zorgen. “Het is afwachten wat de gevolgen zijn voor de start van het nieuwe seizoen…”

Vader

Yep, de vader van Sven, werd afgelopen woensdag met spoed naar het ziekenhuis gebracht nadat hij met z’n racefiets op een bus knalde. De 61-jarige man raakte zwaargewond. Er is nog niets bekend over zijn verwondingen. De politie doet onderzoek naar het ongeluk.

Bron: Instagram. Beeld: ANP