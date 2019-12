Sven Kramer vertelt openhartig over vaderschap: "Ook deze Kerst ben ik niet thuis"

Met een videoreeks op social media wil topschaatser Sven Kramer (33) de mensen een kijkje laten nemen in zijn privéleven én de voorbereidingen voor het NK schaatsen.

Zo vertelt hij in de vijfde video over het vaderschap wat hij combineert met zijn schaatscarrière. Samen met zijn Naomi van As kreeg hij een jaar geleden Kae (1). “Ik ben een beetje een egoïstische topsporter en dat past natuurlijk helemaal niet”, vertelt de geboren Fries in de video.

Nieuwe motivatie

“Kae bepaalt nu het ritme. Kae bepaalt alles”, lacht hij. “Kae was mee naar het EK in Collalbo vorig en ik weet nog goed dat Naomi toen zei: ‘Je doet maar even je best, het is niet de bedoeling dat Kae je alleen op YouTube ziet winnen’. Dat heeft me enorm getriggerd.”

Gebroken nachten

“Nu is Kae alweer een jaar oud, het gaat fantastisch en ze loopt al. Natuurlijk hebben we nog wel wat onrustige nachten, en mocht het onverhoopt toch zo zijn dat Kae wakker is, dan moet ik eerlijk zeggen dat Naomi degene is die haar dan uit bed haalt. Omdat voor mij een goede nachtrust essentieel is.”

Ook deze Kerstmis niet thuis

Zijn gezin ziet hij door zijn carrière minder vaak dan hij zou willen. “Kae groeit zo snel en je wil alles meemaken. Wederom ben ik ook deze Kerst niet thuis, maar aan het trainen voor de NK afstanden. Naomi en Kae vieren kerst met vrienden en familie.”

“Ik hoop dat ze later naar beelden van ons kan kijken en denkt ‘Wauw, mijn vader en moeder zijn olympisch kampioen”, vertelt Sven over hemzelf en Naomi, die met hockey een gouden medaille op de Olympische Spelen in 2008 en 2012 won en zilver in 2016.

Slechte rug

De NK afstanden zullen veelzeggend zijn, aangezien Sven Kramer al ruim 2 jaar met een slechte rug sukkelt. Zijn trainer Orie vertelde daar afgelopen week over aan De Telegraaf: “Op dit moment gaat het vrij goed, hij kan zijn trainingen doen, maar zijn rug blijft een heel groot punt van aandacht. Het gaat nog niet zoals het moet. Eind deze maand na de NK afstanden in Thialf weten we meer.” Op de vraag of hij het seizoen überhaupt nog kan redden, reageert hij: “Ik zou het echt niet weten.”

In een andere video uit de reeks vertelt hij zelf al: “Ik denk dat je zeker wel kunt zeggen dat topsport niet altijd gezond is.”

Bron: Instagram. Beeld: ANP