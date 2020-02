Sven Kramer van slag door gezondheidsproblemen in familie

Voor schaatser Sven Kramer is het WK allround in Noorwegen, dat zaterdag voor hem begint, niet meer van belang. De schaatser heeft laten weten dat één van zijn familieleden kampt met gezondheidsproblemen.

“Ik heb een slechte week achter de rug,” aldus Kramer.

Niet kunnen voorbereiden

“We hebben gezondheidsproblemen in de familie gehad. Dat is dusdanig erg voor de persoon in kwestie en niet in de laatste plaats voor ons als familie ook, dat het een heel heftige week voor ons is geweest. Ik heb me dus totaal niet kunnen voorbereiden op dit toernooi, maar ik doe wel mee. Daarvoor ben ik hier naartoe gekomen,” aldus Kramer.

Gezondheid vader

Kramer deed zichtbaar aangedaan zijn verhaal en vroeg de aanwezige pers om geen opnamen van hem te maken. Over wie het gaat is onduidelijk, maar eerder sprak de schaatser al openhartig over de gezondheid van zijn vader. Die raakte vorig jaar betrokken bij een botsing met een bus.

“Gevoelskwesties”

Coach Jac Orie benadrukt dat het bij Kramer om privé-omstandigheden gaat. “Daar kan ik niks over zeggen. Of het verstandig is van hem dat hij aan het WK meedoet? Ja, dat zijn altijd gevoelskwesties. Als je het gevoel hebt dat je hier toch wilt rijden, is dat aan de rijder zelf om dat te beslissen. Achteraf kun je makkelijk praten, maar vooraf is het een stuk moeilijker. Het blijven heel lastige afwegingen. Van buitenaf kun je daar heel moeilijk iets over zeggen.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Brunopress