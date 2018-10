Sven Kramer en Naomi van As onthullen het geslacht van hun baby

Naomi van As en Sven Kramer maakten eind april bekend dat ze hun eerste kindje verwachten. Naomi deelde al een paar keer haar mooie babybuik met de wereld. En nu maken de twee ook het geslacht van hun spruit bekend.

Op Instagram deelt Naomi een foto samen met Sven en schrijft daarbij, tussen roze hartjes: ‘Girl’. Een meisje, dus! Ook schrijft ze in de hashtags ‘nog even wachten’. Wanneer Naomi precies is uitgerekend is niet bekend, maar dat kan dus niet lang meer duren.

Dit bericht bekijken op Instagram Kleine baaitjes en verlaten stranden, Mallorca is mooi 💫 Een bericht gedeeld door Naomi van As (@naomivanasofficial) op 19 Jul 2018 om 11:50 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Zoek de verschillen…😉 #zusjes #tantetobe Een bericht gedeeld door Naomi van As (@naomivanasofficial) op 14 Sep 2018 om 4:56 (PDT)

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: ANP