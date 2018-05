Politica Sylvana Simons (47) is deze week opgenomen in het ziekenhuis. Ze bleek een spontane klaplong te hebben. “Ik ben erg geschrokken.”

Dat meldt Sylvana’s politieke partij Bij1 aan het Parool.

Pijn op de borst

De klaplong werd maandag gediagnosticeerd nadat ze ineens pijn op haar borst kreeg. De artsen wilden haar nog even in het ziekenhuis in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Oost in Amsterdam houden.

Geschrokken

“Ik ben erg geschrokken, maar het gaat naar omstandigheden goed”, laat Sylvana weten aan het Parool. Ze moet rust houden en krijgt pijnstillers. Hopelijk is de politica er snel weer bovenop. Beterschap, Sylvana!

Bron: Het Parool. Beeld: ANP