Sylvia heeft een dochtertje met Down: "De doktoren hebben ons wel 5 keer gevraagd of we het kindje wilden houden"

“Mijn jongste kindje Skye heeft het Down syndroom. Toen ik 20 weken zwanger was, kreeg ik een uitgebreide echo in het ziekenhuis. De artsen zagen allemaal afwijkingen. Mijn man en ik voelden de grond onder onze voeten wegzakken. We werden doorgestuurd voor een nog uitgebreidere echo. Deze vrouw was heel erg lang bezig. Eindelijk zei ze wat: ze zag geen afwijkingen aan het hartje, maar wel een afsluiting van de darmen en ook werden er korte armen, benen en een afwijkend neusbot geconstateerd.”

Doemscenario

“De doktoren hebben ons wel 5 keer gevraagd of we het wel zeker wisten of we het kindje wilden houden. Ja, mijn man en ik wisten het zeker. Dit meisje was zó welkom. Toen ze werd geboren, was ze erg ziek en de volgende dag moest ze ook nog een operatie ondergaan. Maar wat een vechter is ze, want 3 weken na haar geboorte mocht ze mee naar huis en konden we eindelijk genieten. Wat ik erg gemist heb tijdens mijn zwangerschap is realistische informatie over het Down syndroom. De artsen voorspelden ons een toekomst waarin we ziekenhuis in, ziekenhuis uit zouden gaan. Skye is ons 7e kindje dus wij staan aardig sterk in onze schoenen, maar als je alleen de doemscenario’s van de artsen hoort, wat moet je dan geloven?”

D-mama’s

“Gelukkig bestaat er ook realistische informatie, namelijk van de D-mama’s op Facebook. Hier kon ik vragen stellen en las ik de ervaringen van andere moeders. Als moeder van een dochtertje met Down zou ik er zelf nooit aan moeten denken dat ik mijn zwangerschap af had moeten breken, maar ik kan me voorstellen dat je verschrikkelijk bang en onzeker bent zodra je het nieuws hoort. Kindjes met Down zijn zo puur, zo eerlijk. Ik ben blij dat onze Skye er is. We zijn gek op haar.”

Beeld: iStock