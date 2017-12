Sylvia Geersen boos op de EO om bekendmaking miskraam

Gisteren bracht de EO een heftig bericht naar buiten naar aanleiding van een interview met model Sylvia Geersen. Het model heeft dit jaar een miskraam gehad. Dat nieuws had de omroep nog niet naar buiten mogen brengen.

Aanstaande zondag is Sylvia te zien in het programma ‘Adieu God’ waarin ze in een interview vertelt dat ze een miskraam heeft gehad. Dat maakte de omroep gisteren in een persbericht al bekend, maar dat bleek niet de afspraak te zijn. Gisteravond plaatste het model een video op social media waarin ze zich uitlaat over het ‘schandalige’ gedrag van de EO. “Dit persoonlijke nieuws heb ik in vertrouwen aan de makers verteld. Helaas hebben zij ervoor gekozen om dit nieuws vroegtijdig, zonder mijn toestemming, naar buiten te brengen. Dat de EO op zo’n schandalige wijze kijkcijfers probeert te scoren vind ik geen stijl en heeft mij diep geraakt. Toch wil ik iedereen bedanken voor de lieve berichtjes”, schreef ze bij de video.

Relatie herstellen

De EO heeft vandaag op het voorval gereageerd en zegt te gaan proberen om de relatie met Sylvia te herstellen. “We hebben het bericht ook gezien. We gaan uitzoeken wat er precies is gebeurd en proberen met haar in contact te komen”, laat een woordvoerster van de omroep weten.

Bron: Show.nl. Beeld: ANP.