Model Sylvia Geersen deelt heel verdrietig verhaal in nieuw programma

Jaren geleden werd model Sylvia Geersen bekend door haar deelname aan Hollands Next Topmodel. Nog steeds is ze een succesvol model en regelmatig te zien op televisie.

In een nieuw televisieprogramma doet ze een hele verdrietige onthulling.

In het EO-programma ‘Adieu God?’ vertelt het model dat ze een miskraam heeft gehad. “Ik ben daar heel depressief van geworden. Ik dacht: laat het allemaal maar. Ik woonde op zolder bij mijn vader, want ik had geen huis meer.” In het interview met Tijs van den Brink vertelt ze dat ze in die tijd veel steun heeft gevonden in het geloof en er daardoor weer bovenop is gekomen.

Opvallende uitspraak

In het programma doet het model nog een opvallende uitspraak. Ze zegt dat ze binnen een paar jaar toe wil treden tot de Jehova’s Getuigen, maar dat ze daarvoor haar levensstijl om moet gooien. “Ik rook nu nog bijvoorbeeld, daar moet ik echt mee stoppen”, zegt ze daarover. De uitzending is aanstaande zondag te zien op NPO2.

Bron: Grazia.nl. Beeld: ANP.