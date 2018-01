De man van Sylvia (37) woonde 3 maanden bij een andere vrouw

Iedereen heeft een verhaal. Groots en meeslepend of juist klein en ontroerend. Lees deze week het verhaal van Sylvia. “Hij stond natgeregend voor de deur.”

Sylvia: “Bijna 3 maanden heeft mijn man bij een andere vrouw gewoond. Dat klinkt niet lang, maar voor mijn gevoel duurde het een eeuwigheid. Een periode waarin ik mijn werk op de automatische piloot deed. Als ik de kinderen op woensdag van school had gehaald, wilde ik maar één ding: in mijn bed liggen met de gordijnen dicht om mijn ogen uit m’n hoofd te huilen. Woede-uitbarstingen had ik natuurlijk ook. Soms, als ik alleen thuis was, kon ik vloeken, schreeuwen en schelden tot ik uitgeput was. Je bent gewoon jezelf niet in zo’n situatie, daar komt het op neer. Er komen gedachten in je op die je nooit van jezelf had verwacht. Maar ja, dat Fred er met een ander vandoor zou gaan, had ik ook niet verwacht ‒ en toch was het gebeurd.”

Terugkomen

“En toen, na 3 maanden, stond hij op een avond ineens voor de deur. De kinderen lagen al in bed toen hij aanbelde. Ja, hij had de huissleutel nog, maar het leek hem niet kies om die te gebruiken zonder mijn toestemming. Hij stond natgeregend voor de deur. Ik was zo verbaasd dat het pas tot me doordrong dat hij met me wilde praten toen hij vroeg: ‘Mag ik binnenkomen?’ Toen pas zag ik de weekendtas waarmee hij drie maanden eerder de deur uit was gestapt. Het was uit met die ander, zei hij. Het was één grote vergissing geweest, eigenlijk al vanaf het begin. Hij sliep al twee weken bij een vriend en nu pas durfde hij naar huis te komen. Of hij terug mocht komen. We hadden 3 maanden geen contact gehad, dat wilde ik niet. Regelingen met de kinderen konden later komen, maar voorlopig wilde ik niets van hem horen. Zo waren we uit elkaar gegaan.”

De vertrouwdheid is weg

“Nu zaten we tegenover elkaar in de woonkamer. Ik vroeg of hij iets wilde drinken, heel beleefd, alsof hij visite was. Ik denk dat hij het ook zo voelde, want hij begon te huilen. Ik keek naar zijn gebogen hoofd, en ik wist niet of ik over zijn haren wilde strelen of hem een klap voor zijn kop wilde geven. Ik neigde meer naar het laatste. We hebben een uur gepraat en nee, hij mocht niet zomaar ineens terug komen. Dat heeft zeker nog een paar weken geduurd waarin we veel gepraat en samen gehuild hebben. Toen hij uiteindelijk weer bij ons kwam wonen, heeft het nog een aardig tijdje geduurd voordat ik weer met hem wilde vrijen. Er was iets veranderd tussen ons, de vertrouwdheid was weg. En nu, een jaar later, is dat eigenlijk nog steeds zo.”

Beeld: iStock.