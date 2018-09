Sylvie laat met déze foto zien dat ze zich niets aantrekt van de geruchten rondom haar ziekte

Sylvie Meis is deze week veel in het nieuws geweest. En dat had een vervelende reden.

Twee vriendinnen van haar van vroeger, Sabia Boulahrouz en Touriya Haoud, beweren dat ze haar ziekte in 2009 heeft verzonnen. Zij zeggen in interviews met onder andere Duitse media dat ze haar borstkanker heeft bedacht om meer aandacht te krijgen.

Sylvie heeft laten weten dat ze nu een rechtszaak begint tegen de twee vrouwen. Toch lijkt ze niet bij de pakken neer te zitten en laat ze zich niet kennen. Dat bewijst ze met een foto op social media, waaruit blijkt dat ze nog heerlijk aan het werk is. Ook is te zien dat ze er práchtig en zelfverzekerd uitziet. Dat gunnen we haar ontzettend, want als zoiets over je wordt gezegd, dan moet dat behoorlijk veel pijn doen.

Gisteren schreef ze dan ook bij haar foto: ‘Klaar voor vanavond!’.

Bron & Beeld: Instagram