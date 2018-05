Carrièreswitch voor Sylvie Meis: ze gaat weer acteren

Sylvie Meis (40) heeft de afgelopen jaren vooral aan de weg getimmerd als presentatrice en model. Maar nu verwezenlijkt ze een droom die ze al jaren had: weer gaan acteren.

Op Instagram maakt de blondine bekend dat ze te zien zal zijn in de Nederlandse komedie Elvy’s wereld: so Ibiza. Daarin speelt ze een superster en moeder genaamd Lola Kingston. “Ik ben dolenthousiast en trots!”

Irene Moors

Elvy’s wereld: so Ibiza gaat over een meisje dat er alles aan doet om op Ibiza een modeprijs te winnen. Tijdens haar reis ontmoet ze bijzondere mensen, BN’ers en grote namen in de modewereld. Naast Sylvie zijn er ook rollen weggelegd voor Irene Moors en Buddy Vedder.

Costa!

Sylvie heeft eerder in films gespeeld. Zo was ze twee seizoenen lang te zien als barvrouw Ice in Costa! en speelde ze later in een spin-off van die serie, genaamd Pista!. In eerdere interviews liet Sylvie, die vooral carrière maakte als presentatrice in zowel Nederland als Duitsland, al weten dat ze dolgraag weer wilde acteren. En nu maakt ze die wens dus werkelijkheid. Fijn, zo na de nodige ellende omtrent haar turbulente liefdesleven en ontploffing onder haar appartement.

Jill Sander

Het boek waar deze film op gebaseerd is, is geschreven door schrijfster, actrice en programmamaker Jill Schirnhofer (26). Zij is vooral populair onder jonge meiden door haar YouTube-filmpjes en eigen programma op tv-zender Zapp.

Sylvie zien schitteren op het witte doek? De film zal in september dit jaar in de bioscopen te zien zijn.

Bron: RTL Boulevard, Instagram. Beeld: ANP

