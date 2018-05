Appartementcomplex Sylvie Meis getroffen door ontploffing

Sylvie Meis zal tijdelijk een ander onderkomen moeten vinden in Duitsland. Onder haar appartementencomplex in Hamburg is het namelijk een enorme ravage na een ontploffing.

Het Duitse blad Bild meldt dat er een plofkraak is gepleegd in de bank onder Sylvie’s appartement. En naar verluidt zullen de bewoners, en dus ook Sylvie, voorlopig hun huis niet meer in mogen door de grote schade.

Gevlucht

De pinautomaat ontplofte zondagnacht, zo bericht Bild. Bewoners werden opgeschrikt door de luide knal en er rukten zeven politieauto’s uit. Maar dat mocht niet baten: de dader wist op de motor te vluchten mét het geld. Hoeveel hij precies buit heeft gemaakt, is niet bekend.

Sylvie

Volgens een aanwezige fotograaf moet een expert de appartementen nu eerst grondig inspecteren om te kijken of het veilig is voor de bewoners om er weer in te trekken. Of Sylvie aanwezig was toen de plofkraak plaatsvond, is niet bekend.

Afgelopen vrijdag plaatste ze nog een foto van zichzelf in een bruidsjurk, terwijl ze in Madrid was. Als dit een korte vakantie was, is dat vervelend thuiskomen voor de presentatrice.

Bron: Bild. Beeld: Brunopress