Sylvie Meis neemt heftige beslissing na geruchten over haar ziekte

Ooit waren Sabia Engizek en Sylvie Meis de beste vriendinnen, maar tegenwoordig kunnen de twee elkaar niet luchten of zien. Sabia deed pasgeleden heftige uitspraken over de ziekte van Sylvie en dat heeft de presentatrice doen besluiten om stappen te ondernemen.

Sylvie Meis stapt naar de rechter om uitspraken die Sabia Engizek in een Duits televisieprogramma heeft gedaan. Engizek, de ex-vrouw van voetballer Khalid Bouhlarouz, sprak in de realityshow Global Gladiators over “sommige mensen die zover gaan dat ze een ziekte verzinnen om daar zelf beter van te worden”. Volgens Duitse media doelt ze daarmee op Meis, die in 2009 borstkanker had.

Groot doorpakken

De manager van Meis in Duitsland zegt in de Telegraaf dat Meis juridische stappen gaat ondernemen omdat de manager van Engizek in het programma Shownieuws heeft bevestigd dat haar cliënt inderdaad op de ex van Rafael van der Vaart doelde. “Dit geeft ons de kans de zaak groot door te pakken”, stelt Marina Coburger.

Verkeerde context

De advocaat van Engizek laat in dezelfde krant weten dat zij met haar uitlatingen helemaal niet op Meis zou hebben gedoeld. Pro7, dat het programma uitzendt, zou de quotes in een verkeerde context hebben geplaatst. Meis heeft Pro7 aangeklaagd. De zender heeft inmiddels de gewraakte fragmenten van de website gehaald. Een derde persoon die Meis heeft aangeklaagd, is model Touriya Haoud. Zij viel Engizek bij in een interview waarin Meis ter sprake kwam.

