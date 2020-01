Sylvie Meis deelt bikinifoto en krijgt complimenten op haar 'blokjesbuik'

Sylvie Meis wenst haar miljoenen fans via een bikinifoto op Instagram ‘een gelukkig nieuwjaar’. De presentatrice kan rekenen op een stroom aan complimenten.

Te zien is hoe Sylvie op een rots poseert in niets meer dan een bikini. Wat haar fans met name opvalt, is haar ‘blokjesbuik’. ‘Wauw, wat ben je fit’, klinkt het massaal. ‘Wat een lijf’, zegt een ander. De foto wordt bedolven onder de complimenten en iedereen wenst de blondine uiteraard óók een gelukkig 2020.

De 41-jarige beroemdheid is momenteel verloofd met kunstenaar Niclas Castello. Volgens Sylvie hoeft ze nu ‘nooit meer iemand anders’.

Bron: Instagram. Beeld: Brunopress