Sylvie Meis laat met blote foto zien dat ze in topvorm is

Sylvie Meis is niet alleen presentatrice en ondernemer, ze is ook model voor haar eigen bedrijf. En dat snappen wij wel.

Want wat heeft de blondine een prachtig en afgetraind lichaam.

Een harde werker

Op zo’n figuur mag je absoluut trots zijn. Sylvie schaamt zich in ieder geval nergens voor, en dat hoeft ook niet, want ze plaatst op social media zonder blikken of blozen een vrij naakt plaatje. De foto is binnen een paar uur al goed voor zeker 27.000 likes. Wat is de 40-jarige in topvorm; ongelooflijk.

Sylvie begon haar carrière ooit bij Fox Kids. Hier presenteerde ze een programma over flippo’s, Pokémon Flippo Update. Ook had ze een figurantenrol in Goede Tijden, Slechte Tijden. Ze acteerde daarna in steeds meer series en werd steeds bekender. Ze speelde barvrouw in de serie Costa! en werd daarmee een bekend gezicht op de televisie. Na alle series ging ze naar de muziekzenders MTV en TMF. Momenteel werkt en woont ze in Duitsland, in 2016 was ze voor het eerst sinds 10 jaar weer op de Hollandse televisie te zien met het programma ‘Wedden dat ik het kan’.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron & Beeld: Instagram Sylvie Meis