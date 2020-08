Sylvie Meis boos nadat ze met Linda de Mol werd vergeleken

Wie vergeleken wordt met presentatrice en zakenvrouw Linda de Mol ziet dat doorgaans als een enorm compliment. Zo niet Sylvie Meis. Sterker nog, ze is woest op het programma VIPstagram, een online programma van RTL Duitsland.

In een rubriek werden de vrouwen vergeleken in een zogenaamde ‘bikini battle’. Sylvie reageert daar op Instagram op: “Zijn jullie mij nou aan het bodyshamen?” (Het bekritiseren van iemands lichaam of gewicht, red.)

De Duitse presentatrice Tanja Bülter vindt Sylvie er altijd prachtig uitzien op Instagram. Ze adoreert zelfs het lichaam van Sylvie. En toegegeven, op haar bikinikiekjes ziet Sylvie er altijd uit om door een ringetje te halen.

De kritiek van Tanja is echter dat het beeld dat Sylvie neerzet, onrealistisch is. Sylvie zou zo erg streven naar perfectie dat ze een verkeerd voorbeeld zou geven aan andere vrouwen.

Sylvie Meis ‘te perfect’

Tanja vergeleek Sylvie ook met Linda de Mol. Sylvie zou volgens haar een voorbeeld moeten nemen aan Linda, die onlangs in bikini op de cover van haar blad stond. Zij heeft tenminste wel een normaal lichaam.

Bij Sylvie schoot het allemaal in het verkeerde keelgat. Op Instagram stories laat ze dan ook weten het er niet mee eens te zijn. “Ik ben 42 jaar en heb flink wat te verduren gehad in het leven. Ik werk hard aan mijn carrière en ja, ik werk me ook in het zweet in de sportschool. Dit doe ik omdat het me gelukkig maakt, niet omdat ik streef naar perfectie. Ik hou van alle verschillende, vrouwelijke lichamen en respecteer ze in al hun glorie.”

