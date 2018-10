Sylvie Meis open over nieuwe droom in haar succesvolle carrière

Sylvie Meis is al presentatrice, actrice en televisiester, maar ze heeft een nieuwe droom in haar leven en daar is ze eerlijk over.

En het is een ambitieuze droom ook.

Ze zou namelijk graag ooit in een James Bond-film willen spelen. “Mijn grootste droom is en blijft een Bondgirl spelen. Je moet groot dromen”. Maar het is nog ver weg, want ze is niet al jaren actief als actrice in films.

“Normaal gesproken speel ik niet in films. Maar mijn carrière in Nederland begon als een actrice, dus ik heb daar wel wat ervaring mee.” Daarom speelt ze nu een rol in de nieuwe Duitse tienerfilm MISFIT. Die film over allerlei tienerproblemen past wel bij haar. “Dat komt mij als single vrouw van veertig zeer bekend voor. Mode, liefde en sociale media zijn dingen waar ik dagelijks mee bezig ben”.

Sylvie in haar nieuwe rol in MISFIT:

Bron: AD. Beeld: ANP