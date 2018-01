Sylvie Meis onthult waarom zij en Charbel uit elkaar zijn

Onlangs werd bekend dat Sylvie Meis (39) en haar vriend Charbel uit elkaar zijn.

Het koppel verbrak daarmee ook hun verloving.

Feestdagen

Dat het rommelde tussen de twee werd al duidelijk toen bekend werd dat Sylvie de feestdagen alleen zou gaan vieren. Zij postte jaloersmakende strandfoto’s vanuit Miami op Instagram, terwijl Charbel de kerst vierde in Dubai. Later bleek dat het koppel al sinds oktober uit elkaar is.

Reden breuk

Aan het Duitse blad Gala vertelt Sylvie nu waar het mis is gegaan tussen de twee. De presentatrice heeft namelijk nog een kinderwens, maar Charbel niet. Dat was uiteindelijk de reden voor de verdrietige breuk.

Kalm aan

Sylvie Meis wil het nu graag rustig aan doen wat de mannen betreft. Ze vertelt:Â “Ik moet er niet meer vanuit gaan dat de volgende man die ik ontmoet, ook mijn echtgenoot zal zijn.”

De presentatrice heeft al een 11-jarige zoon, Damian, uit een vorige relatie met voetballer Rafaël van der Vaart.

Bron: Show.nl. Beeld: ANP.