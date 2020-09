Sylvie Meis deelt zoete foto’s met zoon Damián op haar bruiloft

Eindelijk was het zover, Sylvie Meis en Niclas Castello stapten afgelopen weekend in het huwelijksbootje. De presentatrice en de kunstenaar pakten flink uit, het was zoals het Sylvie betaamt een extravagant feest. Toch was er voor haar 1 ding het allerbelangrijkst: de aanwezigheid van haar zoon Damián.

Op Instagram deelt ze meerdere foto’s met haar zoon. Daar schrijft ze lieve teksten bij.

Sprookjeshuwelijk van Sylvie en Nicolas

Het huwelijk van Sylvie en Nicolas vond plaats in Villa Cora, met uitzicht op de Toscaanse heuvels. Een bijzondere locatie met prachtige tuinen, een zwembad, een spiegelzaal en een indoor spa. De prijzen van de kamers beginnen bij zo’n € 500,- per nacht, maar voor de grotere suites moet je algauw een paar duizend euro neerleggen.