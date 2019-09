Sylvie Meis deelt foto met haar broer: 'Wat lijken jullie op elkaar'

Sylvie Meis is trots op haar broer Daniel. Ze deelt een foto om hem even in het zonnetje te zetten.

‘Gefeliciteerd met je verjaardag, lieve broer’, schrijft Sylvie op Instagram.

Ook zegt ze: ‘Bedankt dat je er altijd voor mij bent. Woorden kunnen niet beschrijven hoeveel je voor me betekent. Ik ben heel trots dat ik jouw zus mag zijn. Geniet van je tijd in Parijs’.

De fans van Sylvie reageren enthousiast op het plaatje. Ze vinden dat de twee erg op elkaar lijken. ‘Duidelijk familie’, klinkt het.

Bron: Instagram. Beeld: ANP