Sylvie Meis deelt intieme 'bikinifoto' met haar nieuwe liefde Bart

Sylvie Meis is weer verliefd: ze is tot over haar oren op filmproducent Bart Willemsen. Ze deelt een innige foto van haar kersverse vlam in de zee.

Maar toch lijken er wat wolkjes boven het koppel te hangen: ze moeten elkaar namelijk missen.

Vanwege hun werk zijn ze niet in hetzelfde land. Sylvie werkt en woont in Duitsland en Bart is voor zijn werk overal en nergens. Zo is hij ook regelmatig in Tilburg te vinden, waar hij vandaan komt. De foto in de zee is gemaakt in Florida, in Miami, waar de twee onlangs samen op vakantie waren. Sylvie deelt het innige plaatje nu pas, omdat ze zo wil laten weten dat ze dit mist. Zoon Damián (12) heeft Bart in ieder geval al ontmoet.

Dit bericht bekijken op Instagram I miss you ❤️ @bratwilliams Een bericht gedeeld door Sylvie Meis (@sylviemeis) op 25 Jan 2019 om 5:19 (PST)

Eerder plaatste Sylvie ook dit plaatje van het momentje in zee:

Bron & Beeld: Instagram