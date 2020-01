Sylvie Meis onthult verrassende details over haar bruiloft én trouwjurk

Sylvie Meis trouwt later dit jaar, als alles goed gaat, met haar verloofde Niclas Castello. Aan het Duitse blad Gala doet Sylvie een boekje open over haar trouwplannen.

Zo laat de aanstaande bruid weten dat ze geen showbizzcircus van haar bruiloft wil maken. Ze wil een intieme ceremonie met alleen familie en wat vrienden. “Het zullen een paar informele, ontspannen en emotionele dagen zijn, romantisch en intiem.” aldus Syl. Ook laat ze weten dat het plaats zal vinden op een zonnige bestemming.

Trouwjurk

De presentatrice heeft haar trouwjurk al uitgekozen. Aan het Duitse blad laat ze weten dat de jurk een verrassende keuze is: “Het wordt een lichte jurk van het Israëlische couturelabel Galia Lahav. Die velen zal verrassen.”

Sneltreinvaart

Wanneer het huwelijk plaatsvindt, is nog niet bekend. De relatie van de 2 gaat tot nu toe in sneltreinvaart. Sylvie en Niclas ontmoetten elkaar begin juni op een bruiloft van een vriendin van Sylvie. Kort daarna, in oktober, maakten ze hun verloving bekend.

