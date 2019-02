Sylvie Meis en Sabia Engizek hebben de strijdbijl begraven

Na een jarenlange ruzie lijkt het erop dat Sylvie Meis en Sabia Engizek voorgoed de strijdbijl hebben begraven. Sylvie laat op haar Instagram weten dat ze de ruzie achter zich heeft gelaten en dat de twee op papier vrede hebben gesloten.

Sabia deed vorig jaar nog een heftige uitspraak over haar voormalig beste vriendin.

‘Ziekte verzonnen’

“Sommige mensen gaan zover dat ze een ziekte verzinnen om daar zelf beter van te worden,” zo vertelde ze de serie Global Gladiators. Hoewel Sylvie niet met naam werd genoemd, was het voor iedereen wel duidelijk dat ze het over haar had.

‘Smakeloos’

Ook Sylvie voelde zich aangesproken en liet in een brief aan de Duitse media weten erg gekwetst te zijn. “De bewering dat de ziekte nooit heeft bestaan is even onwaar als smakeloos,” aldus Sylvie. De ex-vrouw van Rafael van der Vaart liet het er niet bij zitten, en ondernam juridische stappen.

Schikking getroffen

Via Instagram laat Sylvie nu weten dat ze blij is dat beide partijen erin geslaagd zijn ‘een geschil over de inhoud van het programma Global Gladiators in onderling overleg voor alle betrokkenen te beslechten’. De schikking wordt gedoneerd aan de DKMS Foundation, die zich inzet voor leukemie.

Geen excuses

Dat ‘mevrouw Boulahrouz’ (Sabia is acht jaar getrouwd geweest met voetballer Khalid Boulahrouz) geen excuses heeft aangeboden, vindt Sylvie jammer. “Ik zou het gepast hebben gevonden als ze zich bij mij had verontschuldigd. Maar aangezien ze al een onthoudingsverklaring heeft gegeven, heb ik er vertrouwen in dat ze niet opnieuw krantenkoppen zal halen met dit voor mij pijnlijke onderwerp”, schrijft ze.

