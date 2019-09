Sylvie Meis gelooft niet in monogamie: "Het vreemde is altijd spannend"

Sylvie Meis was te gast bij de Duitse talkshow 3 Nach 9. Daar deed ze spannende onthullingen over haar liefdesleven.

Normaal gesproken is Sylvie een gesloten boek, als het op haar liefdesleven aankomt. Haar relatie houdt ze het liefst buiten de media. Toch besluit ze vrijdagavond in de talkshow wat meer duidelijkheid te geven en vertelt ze openhartig over haar kijk op de liefde.

Spanning

Als haar wordt gevraagd wat monogamie voor haar inhoudt, dan geeft ze aan daar niet altijd in te geloven: “Ik ben ervan overtuigd dat het vreemde altijd spannend is. En dat is met mensen natuurlijk ook zo…” aldus de blondine.