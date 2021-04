Zo zag jarige Sylvie Meis (43) er als klein meisje uit

Trends komen en gaan. Zo is blauwe eyeliner weer hip, hebben ook flared jeans al lang weer een comeback gemaakt en nu blijkt dat er nog een trend uit begin 2000 terug van weggeweest is: het dragen van een jurk óver je broek is namelijk een grote trend deze lente en zomer.

Handig voor de koudere lentedagen!

Ideale modetrend

De lente is begonnen, maar met hagel, regen en zelfs sneeuw lijkt rokjesdag nog heel ver weg. Toch is het dragen van een jurk een perfecte manier om toch een beetje de lente te vieren, mits je geen koude benen krijgt. Een dikke panty of maillot is in dat geval een oplossing, maar als we de modetrends moeten geloven mag je deze vanaf nu vervangen door een… broek.