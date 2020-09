Sylvie Meis deelt prachtig kiekje van haar tweede bruidsjurk

Sylvie Meis (42) is nog volop aan het nagenieten van haar sprookjesbruiloft van afgelopen weekend en trakteert haar volgers op een kiekje van haar tweede bruidsjurk.

Sylvie geniet momenteel samen met haar man Niclas Castello van haar huwelijksreis op Capri, maar ze kan het niet laten om nog wat foto’s van de bruiloft op Instagram te delen.

Ceremonie

Tijdens haar bruiloft in het Italiaanse Florence heeft Sylvie naar zeggen vier bruidsjurken hebben bedragen. Tijdens de ceremonie is de blondine voor een strapless kanten jurk gegaan. Deze bruidsjurk had ook split die bijna tot aan haar rechterheup reikte en een lange sleep. Met een lange sluier en opgestoken haar werd haar look toch klassiek gehouden. Naar verluidt kostte deze handgemaakte japon van ontwerper Galia Lahav zo’n € 28.000,-.

Tweede bruidsjurk

Op Instagram deelt ze nu een foto van haar tweede jurk. “Je laat me me mooi voelen, je laat me stralen, je laat me me voelen als een prinses”, schrijft ze bij de wederom prachtige foto’s. Ook deze bruidsjurk is ontworpen door de Israëlische couturier Galia Lahav.

Bang dat ze niet in haar trouwjurk zou passen, was ze niet. De presentatrice doet er alles aan om zo slank te blijven. In de nieuwe Sterrenstof ontdek je wat haar geheim is:

Bron: Instagram. Beeld: Tali Photography / action press