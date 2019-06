Sylvie Meis krijgt kritiek na het dragen van déze jurk naar een bruiloft

Je mag er nooit mooier uitzien dan de bruid, luidt de ongeschreven bruiloftsregel. Eentje die Sylvie Meis volgens haar volgers aan haar laars lapt.

Op Instagram deelt de presentatrice een foto van zichzelf in een beeldschone avondjurk, bezaaid met borduursels. “Trouwfeestje”, schrijft ze erbij. Ja, prachtig… maar ook voor een bruiloftsgast?

Niet netjes

Sylvies volgers vinden haar keuze niet heel chic. “Ze ziet er prachtig uit. Als de bruid dit maar kan overtreffen…”, klinkt het. En: “Je hoort er niet mooier uit te zien dan de bruid.” Een ander: “Is het wel oké om de bruid te overschaduwen in die jurk? Niet echt netjes, toch? Wel een prachtige jurk, maar niet voor een bruiloft.”

Kritiek… of compliment?

Als wij Sylvie waren, zouden we het maar als een compliment beschouwen; haar jurk wordt zó mooi gevonden, dat het naar verwachting nog mooier was dan de jurk van de bruid. Wie het precies is die in het huwelijksbootje snapt, is niet bekend. We zijn nu natuurlijk nog nieuwsgieriger naar háár bruidsjurk…

Bron: Instagram. Beeld: ANP