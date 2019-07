Sylvie Meis laat zich van andere kant zien tijdens emotioneel interview

Hoewel Sylvie Meis normaal gesproken weinig over haar privéleven deelt, heeft ze voor haar vaste visagiste Serena Goldbaum een uitzondering gemaakt. In een video voor het YouTube-kanaal van Serena halen de twee emotionele herinneringen naar boven.

Zo hebben ze het over de heftige periode waarin Sylvie meerdere chemokuren onderging omdat ze borstkanker had.

Grote steun Rafael

Serena laat weten dat ze het erg belangrijk vindt dat vrouwen zich met of zonder haar mooi voelen, iets wat Sylvie duidelijk raakt. Ook Sylvie’s ex-man, Rafael van der Vaart, komt aan bod tijdens het gesprek. Sylvie laat weten dat hij een grote steun voor haar was in deze moeilijke tijd. Ze vertelt dat ze tijdens het avondeten voor het eerst besloot om in zijn bijzijn haar pruik af te doen. Een belangrijk moment voor Sylvie, want vanaf die dag durfde ze met een korte coupe door het leven.

