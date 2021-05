Sylvie Meis vroeg aan haar volgers wat hun aannames over haar zijn. In een nieuwe YouTube-video laat de blondine weten of deze aannames kloppen of niet.

Zo geeft ze antwoord op de vraag of zij en haar ex Rafael van der Vaart weer bij elkaar komen.

Liefdeshereniging tussen Sylvie en Rafael?

Die vraag werd haar namelijk behoorlijk vaak gesteld: “Het is een veel gestelde vraag. Misschien willen mijn volgers dit ook wel heel graag. Veel mensen vragen zich af of ik een liefdeshereniging met mijn ex-man Rafael zou overwegen”, legt Sylvie uit.