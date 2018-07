Sylvie Meis heeft groot nieuws: 'Ik heb een nieuwe baan!'

“Yes, I am back!!”, begint haar post op Instagram stoer. Sylvie Meis heeft een nieuwe baan en dat mag ze nu van de daken schreeuwen.

Of nou ja, nieuw? “Het is de grootste eer om vandaag bekend te maken, in samenwerking met RTL, dat ik weer terugkeer als jurylid van Das Supertalent!”, schrijft Sylvie op Instagram. Ze vervolgt: “Tien jaar geleden startte ik mijn televisiecarrière in Duitsland bij deze geweldige talentenjacht (…) en ik kan niet wachten om de vele grote talenten weer te zien.” Ze sluit af: “Ik kijk uit naar de geweldige tijd die eraan komt, samen met mijn geliefde RTL-familie.”

Eerder werd Sylvie Meis nog ontslagen door datzelfde RTL, naar het schijnt omdat haar Duits niet goed genoeg zou zijn om programma’s te presenteren. Blijkbaar is de zender daarop teruggekomen.

Maar… Sylvie heeft ook nog een andere prachtige klus te pakken, vertelt onze Helene:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: ANP.