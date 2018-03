Sylvie Meis is hand in hand gespot met een nieuwe liefde

Sylvie Meis zou na het afbreken van haar verloving met zakenman Charbel Aouad toch weer de liefde hebben gevonden.

Ze zou gevallen zijn voor een Nederlandse arts, die Sander heet. De twee zijn al meerdere keren samen gespot en lopen ook hand in hand. Maar officieel is er nog niet bevestigd door het management van Sylvie.

Stiekem

Eerder ontkende Sylvie nog dat ze met hem samen is, maar de beelden liegen er niet om. In Duitsland weten veel mensen het al helemaal zeker: dit is de nieuwe liefde van Sylvie. Hoewel ze het ontkent, lijkt er toch iets aan de hand te zijn. Sander heeft namelijk al zijn sociale media-kanalen op non-actief gezet om zo uit de schijnwerpers te blijven. De blondine heeft nog niet gereageerd op alle commotie. We zouden het ontzettend leuk voor haar vinden als het echt zo blijkt te zijn.

Sylvie die in de stemming is voor de lente:

Bron: AD. Beeld: Instagram