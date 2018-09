Sylvie Meis reageert op ophef rondom uitspraken over ziekte

In een interview op de Duitse televisie deed Sabia Boulahrouz pasgeleden heftige uitspraken over de ziekte van Sylvie Meis. Zo zou de presentatrice hebben verzonnen dat ze borstkanker had. Nu reageert Sylvie voor het eerst zelf op deze uitspraken.

Na deze uitspraken van Sabia, deed oude vriendin Touriya Haoud er nog eens een schepje bovenop door het te bevestigen. RTL Boulevard sprak Sylvie over deze heftige situatie. “Ik ben blij dat ik zoveel support van Nederland heb gevoeld. Iedereen kan zich echt voorstellen hoe intens gekwetst ik ben en me voel. En hoe intens gekwetst mijn familie is. Het ondenkbare is daarmee ook eigenlijk gebeurd”, zegt ze erover.

Verdriet verwerken

Sylvie maakt duidelijk dat de twee een grens over zijn gegaan en dat ze hun slechtste kant hebben laten zien. “Ik kan nu alleen maar mezelf weer oprapen en het verdriet proberen te verwerken. Mijn team van advocaten laat ik het nu verder oplossen. Ik wil gewoon genieten van mijn leven. Ik heb hard gevochten om überhaupt te leven. Ik ben zo dankbaar dat ik dit allemaal mag doen in mijn leven en gezond mag zijn.”

Goed doel

Sylvie is inmiddels begonnen met een zaak tegen Sabia die binnenkort plaatsvindt. Daarover zegt ze: “Hopelijk kan daar een mooie som geld uitkomen wat overgemaakt kan worden aan DKMS Life, waar ik beschermvrouw voor ben. Zij steunen vrouwen tijdens chemotherapie met ‘look good feel better’-cursussen.” Daarmee hoopt ze dat uit deze vervelende situatie toch nog iets moois kan komen.

