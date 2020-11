Iedere vrijdagavond doen miljoenen Nederlanders een wilde gok in een poging om de ware identiteit van de figuren in The masked singer te achterhalen. Maar ook in Duitsland is de show een ware hit en er doet warempel een bekende mee. Niemand minder dan Sylvie Meis schitterde wekenlang in anonimiteit in de Duitse versie van het programma als ‘das Alpaka’.

Sylvie Meis leefde de wilde droom van menig meisje: ze waande zich als een heuse popster op het podium van The masked singer. Ze wist niet alleen de kijker, maar ook de panelleden en haar eigen zoon Damián om de tuin te leiden. Niemand, op panellid Bülent Ceylanna na, wist namelijk dat onze eigen Sylvie zich in het pak van de alpaca verschool.

Lovende reactie voor Sylvie Meis in The masked singer

Dat de Duitsers gek zijn op Sylvie is inmiddels geen geheim meer. Het regent positieve reacties op haar deelname aan de hitshow. Op Instagram laat de nieuwbakken popzangeres weten dat ze enorm heeft genoten van haar avontuur, waarop haar fans laten weten hoe ze hebben genoten van haar.