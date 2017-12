Sylvie Meis tuigt kerstboom weer op in spectaculaire outfit met torenhoge pumps

Het is een van kersttradities die elk jaar weer terug komt: presentatrice Sylvie Meis die haar kerstboom optuigt in een feestelijke outfit.

Sylvie Meis ziet er altijd goed uit dus ook als ze haar kerstboom gaat optuigen. Geen grijs huispak, maar een prachtige jurk en torenhoge hakken. Dat doet Sylvie elk jaar en ook dit jaar kon ze weer op verbaasde volgers rekenen. Bij het plaatje schrijft ze: ”Getting into the festive mood like. Can’t wait for Xmas but tonight it’s all about ‘pakjesavond’ a wonderful Dutch tradition❤️ #sinterklaas #pakjesavond #gezellig ❤️.” Uit de tekst blijkt dat ze vanavond ook Pakjesavond gaat vieren. Dat kan de feestelijke outfit verklaren. Sylvie zou Sylvie natuurlijk ook niet zijn als de jurk niet zou matchen met de kerstballen:

Bron: Instagram.