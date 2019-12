Sylvie Meis verklapt eerste details over haar bruiloft

Sylvie Meis (41) maakte eind oktober het grote nieuws bekend dat ze gaat trouwen met kunstenaar Niclas Castello. De presentatrice verklapt nu de eerste details over het huwelijksfeest.

De twee ontmoetten elkaar in juni op de bruiloft van haar vriendin Barbara Meier in Venetië. Sylvie en Niclas zijn sinds juli een setje en maakten enkele maanden later hun verloving bekend.

Details over de locatie

Hoe en wanneer de tortelduifjes gaan trouwen, wil de presentatrice nog even voor zich houden. “Er is al zoveel over geschreven en gespeculeerd. Volgend jaar zal het uitwijzen”, vertelt ze in het Duitse blad Gala.

Toch onthult ze al íets over haar bruiloft. Namelijk dat de plechtigheid niet zal plaatsvinden in de Verenigde Staten, Nederland of Duitsland.

Rafael

Voor Sylvie is het al het tweede huwelijk. De presentatrice was eerder getrouwd met voetballer Rafael van der Vaart. In 2013 volgde de scheiding. Het tweetal heeft samen een zoon gekregen Damián (13).

Bron: Gala DE. Beeld: ANP