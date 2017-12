'Schokkend nieuws over Sylvie Meis en haar verloofde Charbel'

Sylvie Meis komt met een nieuwtje dat niemand had verwacht.

Na ongeveer 2 jaar is Sylvie weer vrijgezel. De verloving is van de baan en het huwelijk is daarmee afgeblazen.

Maanden geleden al

“Sylvie Meis en Charbel Aouad hebben aan ons gevraagd u mee te delen dat zij al sinds enkele maanden niet meer samen zijn.” Het leek al niet goed te gaan tussen de twee, nadat bekend werd dat ze de feestdagen niet samen zouden vieren. Momenteel is Sylvie in Miami en is Charbel nog in Dubai. In oktober hebben de twee er al een punt achter gezet.

Sylvie reageert op de breuk: “Ik ben een positief persoon. Ik kijk er nu vooral naar uit om wat rust en stilte te vinden tijdens mijn vakantie met mijn beste vrienden.” Sylvie kreeg eerder dit jaar nog een ring van Charbel met een grote diamant die volgens experts meer dan 100.000 euro waard zou zijn.

De foto van het blije nieuws:

Sylvie in haar eentje op vakantie:

