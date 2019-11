Sylvie Meis over verloving: 'Ik ben heel erg gelukkig'

Sylvie Meis en haar vriend Niclas Castello zijn enkele maanden samen en hebben hun liefde onlangs bezegeld met een verloving. De blondine hield haar lippen hierover echter stijf op elkaar. Maar woensdag sprak ze zich voor het eerst uit over haar nieuwe liefde.

Dit deed ze bij de lancering van haar eigen brillenmerk, tijdens een kort interview met de Duitse vrouwenwebsite Gala.

Relatie beschermen

Het management van de 41-jarige Sylvie bevestigde de verloving, maar zelf liet Sylvie zich er nog niet over uit. Dat was een bewuste keuze, verklaart ze. “Ik bescherm zo mijn relatie. Ik neem het heel serieus”, begint de presentatrice. “We hebben een bevestiging van onze verloving gegeven maar daar willen we het bij laten. Ik kan alleen maar zeggen dat ik heel, heel gelukkig ben.”

Moeilijk

Dat ze er weinig over zegt, vindt ze wel lastig. “Dat is soms moeilijk. Ik ben heel blij en wil het echt vertellen. Maar ik moet leren van mijn leven en daarom zwijg en glimlach ik alleen en haal ik hoogstens mijn hand door mijn haar om mijn verlovingsring te tonen”, aldus de verliefde presentatrice.

Krantenkoppen

Sylvie verklaart dat ze voornamelijk de Nederlandse pers erg heftig vindt. Heftiger dan bijvoorbeeld de Duitse roddelbladen. “In mijn thuisland zijn de krantenkoppen nog erger. Het is elke week een storm van aandacht in Nederland. Hier in Duitsland heb ik meer rust. Duitsland is mijn meditatieland”, grapt de blondine.

Negeren

Haar tactiek om ondanks alle roddels toch gelukkig te blijven? Geen aandacht besteden aan de artikelen die over haar geschreven worden. ‘Je moet een behoorlijk dikke huid hebben”, geeft Sylvie Meis toe. “Mijn truc is om de headlines niet meer te lezen, ze gewoon te negeren en door te gaan.”

Bron: RTL Boulevard.