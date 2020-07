Sylvie Meis vertelt uitgebreid hoe het haar lukt om op gewicht te blijven

Sylvie Meis (42) laat op social media regelmatig haar waanzinnig strakke lichaam zien, maar ook zij moet daar hard voor werken. Dat vertelt ze uitgebreid in een interview.

Coronakilo’s zijn er bij Sylvie de afgelopen maanden niet aangekomen. In de nieuwe editie van Grazia vertelt Sylvie dat ze sinds eind april al hard aan het trainen was voor een bikinishoot, dat ze daarnaast fit wilde zijn voor haar bruiloft én er sowieso altijd goed uit wil zien op het strand.

Advertentie

Intermittent fasting

Ze kwam dan ook fitter dan fit uit de quarantaine. Iets wat ze ook zonder bikinishoot had gewild. Hoe ze dat voor elkaar kreeg? Sporten in haar eigen gym en veel lange wandelingen. Ze vertelt: “Zonder dat alles zou ik precies hetzelfde hebben gedaan. Ik ben de afgelopen maanden iets gestructureerder geweest met intermittent fasting. Mijn laatste maaltijd is rond zes uur ’s avonds. Het ontbijt stel ik uit tot elf, half twaalf ‘s middags. Je eet niet zozeer minder calorieën, maar wel in een kortere time frame waardoor je je lichaam meer de kans geeft om vet te verbranden. Sporten doe ik dan ook op een lege maag.”

Menu

Slechte koolhydraten en alcohol skipt ze het liefst, maar met een glaasje champagne op zijn tijd komt ze naar eigen zeggen wel weg. Wat er wel op het menu staat in huize Meis? Vooral vis en groente, aangevuld met gezonde vetten van ei en avocado.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Grazia. Beeld: Brunopress