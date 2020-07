Sylvie Meis deelt vrolijke bikinifoto van haar vrijgezellenfeest

De Kapitein blijkt wispelturig als altijd. Het ene moment is hij gehaast en kortaf en even later verrast hij Sabine spontaan met een tripje naar Ierland. Maar waarom mag ze er tegen niemand iets over zeggen?

“En wat zegt ‘ie dan tegen zijn vrouw?” Eva is ongenuanceerd als altijd. “Ik vraag nooit naar zijn smoezen,” vertel ik. “Oh, je vergeet de realiteit even, voor het gemak. En wat vertel jij dan, aan Thijs en aan je moeder? Voor je het weet, lieg jij ook voor hem, Bien.” Ik laat een stilte vallen. “Lieverd, ik weet dat je dit niet wilt horen allemaal. En i