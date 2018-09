Sylvie Meis deelt oprechte foto zónder make-up

Sylvie Meis is de laatste tijd veel in het nieuws, omdat er vervelende dingen over haar worden gezegd. Zou zouden twee vriendinnen van haar van vroeger beweren dat ze nooit ziek is geweest.

Sylvie laat zich niet kennen en is op social media nog even aanwezig als altijd. Ze plaatst de ene na de andere prachtige foto van zichzelf en laat zich nu ook van een bijzonder kwetsbare kant zien.

Zo post ze een foto waarop ze amper make-up draagt – of misschien wel helemaal geen make-up. Dat is extra stoer, gezien de moeilijke tijd waarin ze nu zit.

En ook eentje om te vergelijken, nu met make-up:

Allebei even mooi, toch?

Bron & Beeld: Instagram