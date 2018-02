Sylvie Meis deelt zeldzame foto zonder make-up

Sylvie Meis deelt natuurlijk vaak foto’s van zichzelf. Doorgaans zijn dat plaatjes met prachtige make-up en mooie outfits. Vandaag deelde ze voor de verandering eens een kiekje van zichzelf zonder make-up.

Het werd maar weer eens extra duidelijk: Sylvie heeft helemaal geen make-up nodig om er prachtig uit te zien. Op de foto die is gemaakt toen ze net wakker was (of toen ze weer even terug in bed was gekropen) ziet ze er net zo mooi, of zelfs mooier, uit:

Bron: Instagram. Beeld: Getty.