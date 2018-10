Sylvie ziet er voor haar 'nieuwe rol' héél streng en anders uit

Sylvie Meis heeft een nieuwe rol in Duitsland te pakken. Ze gaat weer acteren: ze heeft een rol in de film MISFIT te pakken.

De film draaide eerder al in Nederland, maar Sylvie gaat een rol spelen in de Duitse variant van het verhaal. Het gaat over een meisje dat van de Verenigde Staten naar Duitsland verhuist. In Amerika was ze razend populair, maar in Duitsland hoort ze nergens bij.

Sylvie zal de strenge conrector mevrouw Himmelmann spelen. Een rol die je niet snel bij haar verwacht. Een stuk minder glamour en make-up dan we van haar gewend zijn, zo is te zien op de eerste beelden van La Meis in de huid van mevrouw Himmelmann.

MISFIT was vorig jaar te zien in de Nederlandse bioscopen, trok ruim 260.000 bezoekers en was een van de populairste films van 2017. Vanaf 14 maart volgend jaar is Sylvie in de bioscopen bij onze oosterburen te zien.

Bron & Beeld: Instagram