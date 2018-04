Dít aparte kapsel kiest Sylvie Meis op haar 40e verjaardagsfeest

Sylvie Meis is gisteren 40 jaar geworden en ze vierde dat geheel in stijl: ze gaf een besloten feest met als thema ‘de jaren tachtig’.

En wat zag ze er stralend uit met haar bijzondere look. Want zoveel krullen, dat zien we niet vaak bij de blondine. Sylvie is blij dat ze veertig is. Negenendertig vond ze maar ‘een stomme leeftijd’.

Blij met haar leeftijd

Ze is trots op wat ze allemaal heeft bereikt in haar leven. “Het is heel fijn om te beseffen dat ik, ondanks de hoogte- en dieptepunten en de manier waarop mensen tegen me aankijken, in de basis altijd de Sylvie ben gebleven die ik was. Maar ik heb nu wel meer kracht en kennis, over waar ik voor sta en wat voor vrouw ik ben. Ik ben nu ook niet meer bang om voor iets te staan en stappen te zetten. Dat is het voordeel van ouder worden”.

Grote liefde

Ze geeft ook aan dat haar drijfveer altijd haar zoon is, die ze met haar ex Rafael van der Vaart kreeg. “Alles bij elkaar is het soms best veel. Dan denk ik aan het einde van de dag wel even: wow. Maar mijn topprioriteit is Damián. Als ik naar hem kijk, weet ik waar ik het voor doe.”

Voor het grote feest liet Sylvie haar haren flink krullen. Ze droeg een zwarte glitterjurk, die aan de voorkant kort is en aan de achterkant juist lang is en over de grond sleept. Overigens was het een bijzonder feest, want Sylvie liet iedere gast zijn of haar telefoon inleveren. Alles wat er gebeurde tijdens deze avond, blijft daar.

Bron: nu.nl. Beeld: Instagram