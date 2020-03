Syrisch stel noemt kersverse zoon uit dankbaarheid Willem Alexander

Beschuit met blauwe muisjes in het St Jansdal-ziekenhuis in Harderwijk. Afgelopen week beviel een Syrische dame daar van een prachtige zoon. Zijn naam? Willem Alexander.

Het koppel woont inmiddels 3 jaar in Nederland, en uit dankbaarheid voor de goede opvang besloten de ouders hun kleine spruit naar onze koning te vernoemen.

Trots

Het ziekenhuis is maar wát trots op de geboorte van het jongetje. Op Facebook deel het St Jansdal dan ook een prachtige foto van het stralende gezin. “Tussen alle berichten over het coronavirus ook een blij bericht. In ons ziekenhuis is Willem Alexander geboren”, klinkt het trots op de pagina. “Van harte gefeliciteerd en heel veel geluk, plezier en gezondheid samen.”