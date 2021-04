Syrische Jacob (13) en zijn moeder mogen in Nederland blijven

Het leek erop dat hij naar Armenië zou worden uitgezet, maar Jacob (13) en zijn moeder Tina mogen in Nederland blijven. Dat heeft zijn advocaat zojuist aan de twee bevestigd.

De afgelopen weken is er door menig nieuwsplatform en mens aandacht besteed aan het verhaal van de jongen. Hij is in 2015 uit zijn geboorteland Syrië gevlucht en is sindsdien razendsnel ingeburgerd. Zijn oma, overgrootoma, oom en oudooms wonen hier al langer en hebben wel de Nederlandse nationaliteit. Toch moest de jongen naar Armenië omdat hij volgens de IND een ‘Armeense christen’ is, gebaseerd op het feit dat zijn moeder daar één keer vier dagen is geweest in de hoop een Europees paspoort te kunnen krijgen. Jacob is er echter nog nooit geweest en spreekt die taal evenmin.

Petitie ‘Jacob blijft hier’

Vele hoger beroepen later was het eindoordeel van de rechter nog steeds dat de twee naar Armenië moesten. De moeder van één van Jacobs vrienden heeft daarom op 3 april het Instagram-account Jacob blijft hier aangemaakt en is een petitie gestart, alles om de jongen en zijn moeder in Nederland te kunnen laten blijven. Media als FunX, Radio538 en het Jeugdjournaal besteedden de afgelopen dagen flink wat aandacht aan de situatie. De petitie is uiteindelijk meer dan 150.000 keer getekend. Dit alles heeft dus wel degelijk baat gehad: Jacob en zijn moeder mogen blijven!

